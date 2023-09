La Polizia Locale sta procedendo coi rilievi dell'incidente di poco fa, avvenuto intorno alle 22, in via Repubblica a Biella in cui un'auto pare abbia sbandato, per cause da definire, urtando un secondo mezzo e ribaltandosi. Al momento non sono note le condizioni del conducente soccorso. Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco di Cossato per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata dall'impatto.