Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici, ASL Biella in prima linea.

Il 20 Settembre è la World Gynecologic Oncology Day 2023 - la Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici - e in tutto il mondo viene celebrata questa data per dare voce a circa 4 milioni di donne che soffrono di queste patologie. La Ginecologia dell’Ospedale di Biella, insieme alla Città della Salute di Torino, sarà presente al Ranch delle Donne di Nichelino (TO) domenica 17 settembre, dalle ore 10:00. Le Dott.sse Silvia Gemmiti, ginecologa dell’Ospedale di Biella e Francesca Tamburelli dell’Università di Torino saranno a disposizione delle donne per consulti informativi. Si tratta di un’iniziativa articolata su più giorni e che vede la collaborazione di diverse realtà del mondo dell’associazionismo, tra cui ACTO Piemonte – Alleanza contro il Tumore ovarico ETS e l’Associazione Ricerca per la Donna.

Prevenzione, Rinascita e Orgoglio, queste le parole chiave che faranno da filo conduttore del ciclo di eventi. È innanzitutto fondamentale sensibilizzare costantemente la popolazione a sottoporsi ad esami di screening.

Nelle giornate tra il 15 e il 19 settembre sono previste diverse iniziative. Per informazioni è possibile consultare la pagina dedicata agli “eventi e appuntamenti” di ACTO Piemonte.

http://www.acto-italia.org/acto-piemonte/eventi-e-appuntamenti/v-giornata-mondiale-dei- tumori-ginecologici-una-rosa-di-eventi-per-acto-piemonte

È inoltre possibile consultare la pagina Facebook o Instagram di ACTO Piemonte.

Si tratta di una rassegna di eventi che diventano un gesto di cura e di orgoglio in perfetta linea con il concetto di Oncologia Integrata “Curare Oltre le Cure”.

Il Ranch delle Donne si trova in via Torricelli 136, Nichelino (To)

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 339.592.1144. e WhatsApp 333.333.8321.

Email: actopiemonte@gmail.com