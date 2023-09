Alla partenza i corsi di acquaticità e nuoto bimbi nella Palestra Piscina ‘Armonia in Equilibrio’ ASD

Venerdì 29 e sabato 30 settembre al via i corsi di Acquaticità Neonatale e Nuoto Bimbi nella Palestra Piscina “Armonia in Equilibrio” ASD, per dare inizio ad un divertente percorso di crescita che passa attraverso la scoperta, il gioco, il divertimento e la curiosità.

La professionalità degli istruttori, che ha caratterizzato negli anni il lavoro con i bambini, si conferma anche quest’anno. I gruppi sono suddivisi per fascia di età: Acqua-motricità 0-3 anni, acquaticità 3-6 anni e nuoto bimbi 6-10 anni, con un numero ridotto di bambini per lezione.

“Il contatto precoce con l’acqua offre al piccolo un mondo di esperienze e di scoperte particolarmente ricco e vasto” spiega Claudio Canessa, responsabile della palestra. “L’acqua permette attività motorie adeguate e singolari, offrendo allo stesso tempo stimoli sensoriali specifici e diversificati in qualsiasi fascia di età. Nel bambino il lavoro in acqua rinforza il suo sistema immunitario, migliora la sua attenzione e la coordinazione motoria. Il corso in acqua lo fa crescere forte e sano”.

In un ambiente accogliente e confortevole, con l’acqua accuratamente scaldata a 33°, il lavoro di Acquaticità e Nuoto Bimbi trova la sua massima espressione; la piscina tranquilla e silenziosa con musica classica di sottofondo si rivelerà una vera e propria nicchia da vivere con il proprio bimbo.

“Non ci resta che invitarvi a condividere con i vostri piccini il piacere ed i benefici dell’acqua”, conclude Claudio.

Il Centro “Armonia in Equilibrio” ASD si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese (BI).

Per info: 348-008 5486 - info@armoniainequilibrio.com

Sito: www.armoniainequilibrio.com