Biella: "In via Cottolengo l'ennesimo crollo, aspettiamo che ci scappi il morto?", una lettrice, FOTO

Gentile Direttore, torno a riscrivervi per segnalare il degrado di questa via "fantasma" e dimenticata da tutti.

A ridosso del palazzo di via Cottolengo 107 oggi pomeriggio c'e' stato un ennesimo crollo. Per fortuna nessuno stava transitando in quel momento a piedi, in auto o in bici. Qui abitano tanti bambini che spesso giocano in cortile. Chiamati i Vigili non han potuto far altro che transennare. L'unica via di uscita è via Jona, che ora sarà occupata dalle auto dei condomini costretti a parcheggiare lì.

A breve ci sarà un ulteriore crollo. Forse dobbiamo attendere prima che ci scappi il morto?