Tor des Géants, Cagliano in 93°. Carelli sfiora i primi 100: ecco le più belle FOTO della gara

Prosegue la corsa dei biellesi al Tor des Géants 2023. Ancora in gara tutta la comitiva: migliorano Mauro Cagliano e Cristian Carelli, fermi rispettivamente in 93° e 103° posizione.

Arretrano ma non demordono Chiara Tallia (150°) e Riccardo Eulogio (345°). Balzo in avanti, invece, per Claudio Bocchino (362°) e Antonio Renna (365°) mentre Enrico Correale (426°) e Giuseppe Natale (544°) rallentano la loro prova. Infine, continuano a viaggiare in compagnia Nicolò Munarin (593°) e Matteo Bodone (594°).