Rally & Co in Sardegna per il campionato cross country

La scuderia biellese Rally & Co sarà protagonista in Sardegna questo weekend per il campionato italiano cross country dove, in occasione della 4° Baja Vermentino Terre di Gallura: schiera l'equipaggio di Valdilana composto da Alberto e Paolo Gazzetta. Con partenza ed arrivo a Berchidda il duo biellese a bordo della piccola Suzuki Jimny affronteranno i 66 km di tratti cronometrati non solo per fare esperienza su questa nuova vettura (il debutto nel 2023) ma con l'intento di vendere cara la pelle nella categoria Th.

c. s. Rally & Co g. c.