Enrica Dematteis conquista la lotta per il Tor130, al 2° posto Agnese Valz Gen

È stata una bellissima battaglia quella tra Enrica Dematteis ed Agnese Valz Gen per conquistare la vittoria del TOR130 – Tot Dret. Le due italiane si sono marcate strette per quasi 100 chilometri, studiandosi a vicenda e correndo praticamente fianco a fianco, in buona parte sotto la pioggia.

Poi, tra il Rifugio Champillon e Bosses, Enrica Dematteis – quest’anno già vincitrice della 100 Miglia del Monviso – ha lanciato l’attacco decisivo, staccando Agnese Valz Gen e arrivando a Courmayeur poco prima dell’una di notte in 27h56’15”, un tempo che le è valso il 7° posto nella classifica generale.

“È stata una bella gara con Agnese, dura, su un percorso per me inedito – ha detto al traguardo, quasi dispiaciuta per l’avversaria. Peccato per il tempo che ha reso tutto più difficile”. Valz Gen ha poi mollato la presa, arrivando a oltre 40 minuti dalla prima in 28h39’30”, seguita a lunghissima distanza dalla francese Christine Tousch, terza in 33h20’08”.

Dopo la vittoria di Emma Stuart in serata, restava da completare il podio femminile del TOR330 – Tor des Géants®. Jocelyne Pauly è riuscita a mantenere la sua seconda posizione, replicando il piazzamento del 2019 ma migliorando di 10 ore il suo tempo in 84h36’21”. Grandissima la rimonta di Elisabetta Negra per conquistare un posto sul podio nella sua gara di casa: la valdostana a Bosses ha raggiunto e superato Sophie Grant (che ha poi chiuso quinta), prendendosi un bel terzo posto in 88h37’42”.

Nel TOR450 – Tor des Glaciers restano in gara 6 delle 14 donne partite. Florence Golay-Geymond continua il suo viaggio solitario ed è attesa nella mattinata di venerdì. Al secondo posto Marina Plavan a una decina di ore, poi più indietro Sarah Hansel.