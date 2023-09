A Candelo il Memorial in onore di Luigino Ugazio, ecco quando sarà

“Da tempo stiamo organizzando un Memorial in onore di Luigino Ugazio e sono felice di poterlo annunciare ufficialmente: si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport il 27 settembre. Grazie alla collaborazione di Scuola Pallavolo Biellese e con la partecipazione degli affetti più cari, associazioni e di tanti amici, stiamo preparando una giornata speciale: un'iniziativa che porta a Candelo le emozioni del grande sport... il modo migliore per ricordare Luigino!”. Lo scrive, in una nota stampa, il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Alle 20 ospiteremo la partita di pallavolo femminile con due squadre di serie A, l'A.S.D. Union Volley Pinerolo e la Lpm Pallavolo Mondovì, ma le emozioni cominciano già nel pomeriggio, alle 17, quando, grazie alla collaborazione con gli Special Olympics, si svolgerà una partita amichevole di Pallavolo Unificata tra ASAD Biella e Union Volley Pinerolo. L'ingresso è gratuito con offerta libera. Anche Fondazione Fila Museum partecipa all'iniziativa e destinerà un contributo per l'acquisto di materiali e attrezzature sportive per le nostre scuole, lo stesso fine a cui verranno devoluti anche i proventi della giornata: il ricordo di Luigi sarà quindi concreto e rivolto allo sport e ai ragazzi e ragazze di Candelo, il suo mondo da sempre. In serata, al termine della partita di serie A, ricorderemo Luigino tutti insieme. Un amico di tanti, un punto di riferimento importante per tutta la nostra comunità, la persona che ha portato e fatto vivere lo sport a Candelo tra i giovani per tante generazioni: sono sicuro ci sarà ampia partecipazione, con tutta Candelo presente nel ricordo di un grande Candelese. Vi invito tutti a partecipare e a passare parola”.