Venezia esclusa dall’elenco dei patrimoni mondiali a rischio, Pichetto: "Vittoria del Governo"

Venezia non entra nella `blacklist` Unesco dei siti Patrimonio dell`umanità a rischio: e’ una vittoria di questo Governo che nelle scorse settimane ha messo in campo tutte le azioni e le interlocuzioni possibili per rassicurare l’organismo Onu: la tutela della città sta a cuore agli italiani più di tutti, e gli italiani più di tutti proseguiranno ogni giorno con determinazione nell`azione di protezione del sito per difenderne i delicatissimi equilibri.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.