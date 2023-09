Droni, UAS Camp Piemonte: l’imperdibile evento per gli appassionati dronisti, foto e video Messena

Drone Italia e CSEN Comitato di Biella in collaborazione con MM Multimedia e Droni Scout, con il patrocinio di Oasi Zegna, organizza sabato 14 ottobre 2023 Uas Camp, un evento pensato per gli appassionati del mondo dei droni. Sponsor ufficiale dell'evento è newsbiella.it.

“Uas Camp” è la concretizzazione di un’idea ideata dal team di Drone Italia. L’obiettivo principale è quello di creare un luogo di incontro per gli appassionati di droni, fornendo ai partecipanti all’evento la possibilità di condividere conoscenze ed esperienze comuni su vari argomenti, come la sicurezza, aspetti tecnici, fotografia, video e il rispetto delle normative di volo. Ciò sarà possibile grazie alla creazione di gruppi di lavoro gestiti da persone esperte in tali settori.

Questo il programma dell'evento:

9.30 – 10.00 Arrivo ed iscrizioni

10.00 – 12.00 Partenza Itinerario

12.30 -13.30 Pranzo al sacco

13.30 – 16.30 Sessioni di volo e fotografia

17.15 Workshop Droni e Video

Per info https://droneitalia.online/uas-camp-piemonte/