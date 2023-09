Area GAL, la nuova Strategia di Sviluppo Locale: opportunità e contributi.

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando SRG06/1/2023 per la selezione delle “Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (SSL) elaborate dai “Gruppi di azione locale” (GAL) dando tempo fino al 16 ottobre 2023, ai territori GAL, di candidarsi per la programmazione 2023/2027.

In questa prima fase i GAL dovranno proporre alla Regione un Programma di interventi (Strategia di Sviluppo Locale) che definisca strategie, modalità e distribuzione di spesa, relativamente alle tematiche sulle quali i GAL sono chiamati a lavorare, sia per le imprese sia per gli enti pubblici.

“Riteniamo che l’efficacia di tale programmazione, in termini di qualità e quantità di spesa, sarà tanto maggiore quanto più saremo in grado di intercettare le esigenze del territorio – spiega la presidente del Gal Montagne Biellesi, Francesca Delmastro. Per queste ragioni intendiamo condividere con le imprese dell’area Gal le linee di indirizzo sulle quali dislocare successivamente i finanziamenti”.

Prosegue la presidente: “L’obiettivo è duplice: evitare la sovrapposizione con le altre programmazioni in atto ma anche e soprattutto coordinare le politiche di sviluppo del GAL con quelle degli altri interlocutori territoriali, rafforzando reciprocamente l’impatto delle attività e la dotazione finanziaria”.

Il GAL Montagne Biellesi ha quindi deciso di concretizzare questa impostazione invitando le imprese a partecipare ad un incontro sul tema durante il quale saranno presentate le possibilità di finanziamento, valutando congiuntamente su quali interventi indirizzare prioritariamente le risorse a disposizione.

Per cercare di offrire un servizio il più possibile capillare, è stato pensato un calendario di appuntamenti in zone diverse del territorio: ogni impresa potrà scegliere liberamente a quale incontro partecipare, in base alla data e al luogo più congeniale:

- mercoledì 20 09 2023 – ore 20.30 presso la sede dell’Unione Montana Valle Cervo, in via Bernardino Galliari 50, Andorno Micca;

- giovedì 21 09 2023 – ore 20.30 presso Cascina San Clemente in via San Clemente 34 ad Occhieppo Inferiore;

- mercoledì 27 09 2023 – ore 20.30 presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in via Mazzini 3, Valdilana frazione Crocemosso;

- lunedì 02 10 2023 – ore 20.30 presso Villa Ranzoni in via Ranzoni 24, Cossato;

I bandi del GAL offrono possibilità di contributi alle aziende aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni compresi dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Nel “nuovo GAL”, oltre ai Comuni che già ne fanno parte, entreranno nuovi territori. Nello specifico i Comuni di Viverone, Roppolo, Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna Cerreto, Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo e Villa Del Bosco. Per conoscere l’area completa è possibile consultare l’infografica in evidenza sulla pagina facebook del Gal, oppure consultare la sezione specifica del sito internet https://www.montagnebiellesi.it/il-gal-montagne-biellesi/, tenendo conto delle nuove amministrazioni che entreranno a farne parte.

Per provare ad essere ancora più incisivo, il GAL ha predisposto un questionario anonimo attraverso un modulo Google che ha l’obiettivo di valutare le necessità e i bisogni di ogni impresa, in modo tale che la stesura della strategia sia ancor più dettagliata e performata sui bisogni concreti del territorio.

È possibile compilare e inviare il modulo direttamente online cliccando sul testo seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbZ-CVe3rOecYKmYT1TtSi8b8MLnmbKX2hONV-bblE6_WGqw/viewform

Per ogni informazione ed approfondimento potete contattare il GAL Montagne Biellesi al numero 015 0991427 oppure scrivendo ad amministrazione@montagnebiellesi.it