Un padre su misura, a Biella il libro di Laura Gaetini

La Delegazione FAI Biella presenta un nuovo appuntamento in cui parleremo del libro “Un padre su misura” di Laura Gaetini, avvocato matrimonialista ed esperta di diritto di famiglia, che indaga in questa sua opera le delicate dinamiche che regolano le relazioni nel focolare domestico, in particolare il rapporto padre-figli.

Il libro sarà presentato dall'autrice con letture di Paolo Zanone di ARS Teatrando, e intermezzi musicali del Duo Aleph (Gabriele Artuso al flauto e Paolo Sala alla chitarra). Al termine della presentazione sarà offerto un rinfresco con i vini dell'Azienda Agricola Andrea Manfrinati.

L’appuntamento è giovedì 21 settembre, alle 18:30 a Palazzo Gromo Losa di Biella. L’evento è a contributo libero. Tutti i proventi saranno devoluti al FAI. Prenotazioni entro il 20 settembre scrivendo a biella@delegazionefai.fondoambiente.it oppure al telefonando al 3938526184.

Questo un estratto della prefazione al libro del giornalista de La Stampa Mattia Feltri: “Da Solimano il Magnifico a Gandhi, da Stalin a Pasolini, da Coco Chanel a Peppino Impastato, dai Pontefici rinascimentali - che senza neppure tutto lo scaldalo che oggi potremmo immaginare, erano anche padri - a Einstein. 10 paternità vissute e manifestate in molteplici forme, che ritroviamo in ogni singola biografia, declinate secondo le caratteristiche dei loro protagonisti”.