A Candelo “Non morirò di fame”: arriva il film di Umberto Spinazzola

Al cinema Verdi di Candelo, mercoledì 20 settembre, alle ore 21 sarà proiettato il film di Umberto Spinazzola ”Non morirò di fame”. Il protagonista, ex chef stellato, a seguito della chiusura del suo ristorante e a una crisi depressiva, abbandona la famiglia e diventa un senza fissa dimora. Una storia emozionante e riflessiva, un viaggio nel mondo dello spreco e della libertà.

Per accedere alla visione non sarà necessario pagare il biglietto, ma sarà sufficiente portare in dono uno o più prodotti tra quelli suggeriti dall’Associazione la Rete che gestisce la Mensa del pane quotidiano: tonno, piselli e fagiolini in scatola, pasta corta, olio, passata di pomodoro, candeggina, sgrassatori, spray sanificanti.

Il merito di questa bella iniziativa è di Michelle e Arrigo Tomelleri, gestori del Cinema Verdi che, in risposta all’appello di qualche settimana fa, hanno offerto sala e film all’Associazione la Rete, collegata a Caritas e che si occupa di garantire nei locali di via Novara a Biella, i pasti a circa 80 persone, ogni giorno dell’anno.

Gli spettatori potranno così godere della visione del film portando nel cuore la gioia di essere stati, con il loro gesto, di aiuto a tante persone in difficoltà.