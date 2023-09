Torino: Dipendente sospesa da ASL locale per non essersi sottoposta ai vaccini, il tribunale dichiara illegittimo il provvedimento

orino: Dipendente sospesa da ASL locale per non essersi sottoposta ai vaccini, il tribunale dichiara illegittimo il provvedimento

Una dipendente di una ASL locale con mansioni amministrative era stata sospesa dal servizio senza stipendio per non essersi sottoposta agli obblighi vaccinali per oltre 10 mesi, sino alla revoca della sospensione in data 2 novembre 2022 intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del DL 162/2022. In quel periodo, non le era stato consentito di svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile o non le sono state offerte mansioni alternative, pur avendo avanzato richieste in tal senso.

La dipendente, dopo tale provvedimento, ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione, e la condanna dell’ASL al pagamento di tutte le competenze retributive e previdenziali relative al periodo di sospensione e, in subordine, il pagamento degli assegni alimentari mentre l’azienda sanitaria convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate, sostenendo in particolare di aver correttamente applicato l'art. 4-ter DL 44/2021 sottolineando infine la non debenza degli assegni alimentari.

La sentenza del Tribunale è arrivata il 12 settembre:

"Visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accerta l’illegittimità della sospensione dal servizio della ricorrente disposta con decorrenza 01/01/2022, e condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente il trattamento retributivo spettante per l’intera durata della sospensione, cessata il 02/11/2022, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- compensa tra le parti le spese di lite".