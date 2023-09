Incidente stradale a Brovello Carpugnino, ferito un anziano

Due squadre di vigili del fuoco, una dalla sede centrale e una dal distaccamento volontario di Stresa, sono intervenute intorno alle 22 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture nel comune di Brovello Carpugnino. Le auto, per cause da stabilire, si sono scontrate frontalmente e una BMW ha terminato la sua corsa uscendo di strada, finendo sopra una scarpata.

L'occupante dell'auto, un uomo di ottantaquattro anni, è stato estratto dell'abitacolo in collaborazione con personale sanitario presente sul posto con un'autoambulanza medicalizzata. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la via per Magognino e la via Giuseppe Mazzini, nella frazione di Stroppino. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Verbania in codice verde. Sul posto anche i carabinieri di Verbania per i rilievi.