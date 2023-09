Biella, scontro con un'auto: giovane in moto finisce al Pronto Soccorso (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Un giovane, alla guida della sua moto, è finito al Pronto Soccorso, a seguito di uno scontro con un'auto. È successo poco prima delle 11 di oggi, 14 settembre, in via Addis Abeba, in prossimità della rotonda con via Galimberti.

Il ferito è stato subito assistito dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale in codice verde. Indenne l'altro conducente. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.