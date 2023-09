Pettinengo, a Villa Piazzo la Giornata Nazionale per la Custodia del Creato

Sabato 30 settembre, dalle 9:30 a Villa Piazzo di Pettinengo, si celebrerà la 18ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato.

Il tema della giornata e del Tempo del Creato (dal 1° settembre al 4 ottobre) di quest’anno è “Che scorrano la giustizia e la pace” ispirato dalle parole del profeta Amos che grida: “Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne.” (Amos 5: 24).

Siamo chiamati a unirci al fiume della giustizia e della pace, a impegnarci per la giustizia climatica ed ecologica e a parlare con e per le comunità più colpite dall’ingiustizia climatica e dalla perdita di biodiversità.

Come popolo di Dio siamo quindi chiamati a lavorare insieme per conto di tutta la creazione come parte di quel possente fiume di pace e giustizia (informazioni e approfondimenti sul tempo del creato sul sito https://seasonofcreation.org/it/ e sul sito della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, FCEI, all’indirizzo https://www.nev.it/nev/2023/06/05/tempo-del-creato-2023-il-dossier-della-commissione-glam/ ).

Quest’anno anche la nostra celebrazione sarà incentrata sul tema della giustizia e della pace declinata sempre attraverso la cura della casa comune e concentrandoci sulla presentazione di realtà sostenibili a livello locale ma non solo. Nella mattina ci ritroveremo quindi presso il parco di Villa Piazzo dove andremo alla scoperta delle realtà territoriali che hanno fatto scelte di sostenibilità ambientale e sociale e che ci faranno fare un percorso di scoperta esperienziale per conoscere modi nuovi di fare impresa e di fare volontariato. Termineremo quindi la mattinata con la preghiera ecumenica sotto il grande cedro del Libano di Villa Piazzo. Dopo il pranzo sarà il momento di spostare il nostro sguardo sul mondo per capire come, nel concreto, lavorare per conto di tutta la creazione per alimentare il fiume della pace e della giustizia.

Riguardo al pranzo, sarà un buffet vegetariano a Villa Piazzo per il quale è necessaria la prenotazione entro il 27/09. Occorre prenotarsi utilizzando la mail salvaguardiacreatobiella@gmail.com o il numero 345 7923494.

Nella giornata raccoglieremo un’offerta libera che ci servirà per coprire i costi dell’organizzazione mentre nella colletta della preghiera vorremmo chiedervi un contributo per un gesto concreto a sostegno di una iniziativa di missione.

In caso di pioggia la giornata si svolgerà in Villa Piazzo e ascolteremo tutti insieme le esperienze delle realtà del territorio.

I Vescovi delle due Commissioni, per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e dell'Ecumenismo e il dialogo, hanno elaborato un Messaggio per la celebrazione della 18ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato che potete trovare all’indirizzo https://lavoro.chiesacattolica.it/18a-giornata-per-la-custodia-del-creato-1-settembre-2023/ .