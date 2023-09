Biella, aperte le iscrizioni al Doposcuola Divertistudio

Il nostro doposcuola vuole rispondere alle vostre esigenze di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, andare a prendere i figli a scuola, assicurarsi che facciano i compiti e seguirli nello studio, il tutto in un ambiente protetto e con la guida di un personale qualificato.

Il doposcuola è rivolto a tutti i bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, dalla prima elementare alla terza media. Il servizio è attivo da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle 18:00, in Piazza falcone 3 a Biella.

Il nostro obiettivo è di trasmettere a bimbi e ragazzi una corretta educazione al valore dello studio, garantendo lo svolgimento dei compiti attraverso l'acquisizione di un adeguato metodo di studio. Proponiamo inoltre lezioni individuali di recupero in tutte le materie per i bimbi che ne hanno bisogno.

Per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, su richiesta, è possibile fruire del servizio di trasporto dalla scuola di appartenenza al Doposcuola, oltre che fruire della mensa con la possibilità di scegliere menù speciali per diete personalizzate.

Durante i periodi di chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti festivi, il Doposcuola sarà aperto tutto il giorno, dalle ore 8:00 alle 18:00. Da settembre ricominciano le feste di compleanno nel fine settimana con la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di animazione, da novembre ripartono i corsi integrativi per grandi e piccini come il corso di Inglese, il corso di Spagnolo e Francese, si organizzano serate a tema, un corso sull’affettività per i bambini e tanti laboratori tematici ad hoc, prima delle festività annuali.

Il Doposcuola sarà attivo da Lunedì 25 Settembre 2023.

In allegato il modulo di adesione da compilare ed inviare a mezzo mail entro e non oltre Venerdì 22 Settembre 2023.

Potete effettuare l’iscrizione attraverso il modulo on-line cliccando sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ50Qkbuvcbhv0y1CkVPUPCvwshkVyJYXutH-oKjqt8EmVQw/viewform?fbclid=IwAR0fnSn339n7riJR5vYg-mgG9mRXTnYGxIx1PvGpWqv44N-OzKH-Vg1zx9g