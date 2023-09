AMA Biella: “Invecchiare bene è un’arte che si può imparare”.

Uno stile di vita corretto è fondamentale per la salute, anche della memoria. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana a Cossato durante un incontro organizzato da AMA Biella, con la collaborazione del Centro Incontro Cossato, per presentare le attività che partiranno dall’autunno, per i residenti del Biellese Orientale.

Alla serata, aperta col saluto del sindaco di Cossato Enrico Moggio, è intervenuta la geriatra dell’Ospedale di Biella, Elena Ortone, che ha parlato da un punto di vista clinico dell’importanza di mantenere attivi la mente e il fisico mentre Franco Ferlisi, presidente di AMA Biella, ha presentato una panoramica dei progetti che l’associazione sta realizzando sul territorio. La parola è passata poi al team di professionisti del centro d’incontro Mente Locale che hanno presentato nel dettaglio sia i percorsi di stimolazione cognitiva e potenziamento cognitivo sia le attività motorie e i laboratori creativi.

Tante le domande del pubblico che è intervenuto numeroso e vivace, compreso lo scambio di email e telefonate nei giorni successivi: segno tangibile dell’interesse positivo che l’iniziativa ha suscitato. AMA Biella e Mente Locale sono grati al Centro Incontro Cossato, in particolare al suo presidente Stefano Mariuzzo, per la preziosa collaborazione e il supporto che ci ha offerto, sia in fase organizzativa che durante la serata.