Puzza nauseabonda e sacchi fuori dal cassonetto di un locale a Biella: scatta il verbale di Seab, FOTO

E' stata la puzza nauseabonda che proveniva dai sacchi che si trovavano fuori dal cassonetto dell'indifferenziata di un locale a Biella, a fare scattare la segnalazione a Seab, che dunque ha mandato un ispettore. E la situazione che si è trovato di fronte il dipendente della Spa è stata una non corretta differenziazione all'interno dei sacchi, dentro ai quali c'erano resti di pesce e carta, e il fatto che questi si trovassero fuori dal cassonetto e nemmeno nel giorno di raccolta. Di qui il verbale in seguito trasmesso all'ufficio ambiente del Comune di Biella, al quale spetterà comminare una sanzione che va dalle 50 ai 600 euro.

"Questa era una situazione davvero spiacevole - spiega il presidente Seab Gabriele Bodo Sasso - . L'ispettore che è andato ha detto che in tanti anni che lavora non ha mai trovato nulla del genere. La puzza era davvero indescrivibile. Ora: a noi non interessa fare multe, tanto è vero che le fa il Comune, ma se volgiamo la città pulita dobbiamo collaborare tutti: esporre nei giorni giusti e fare la raccolta correttamente. E se capita di vedere qualche cosa che non va segnalate a noi che verificheremo".