Occhieppo Superiore, partiti i lavori in Regione Morrione - FOTO

Partiti nei giorni scorsi ad Occhieppo Superiore i lavori di sistemazione di un movimento franoso in Regione Morrione sul Rio Favanera.

Lo ha scritto sui suoi canali social il Sindaco Emanuele Ramella Pralungo: “Sono lavori che consolideranno anche la strada provinciale Sordevolo-Occhieppo-Pollone sovrastante. Questo intervento è realizzato grazie al contributo richiesto e ottenuto dal dipartimento di protezione civile nazionale, che li ha erogati attraverso la Regione Piemonte. Il tutto per un valore di 145 mila euro”.

“A Occhieppo Superiore – continua Ramella Pralungo - non ci si ferma e infatti proseguono altri cantieri di lavori pubblici. Dopo la pausa estiva sono ricominciati quelli nel 3° lotto funzionale di via Martiri della Libertà e quelli in alveo nel torrente Elvo”.

“Nel frattempo – conclude il primo cittadino - si è concluso il cantiere per la realizzazione del parco giochi inclusivo realizzato in Villa Mossa che ha avuto un costo complessivo e finale di 25 mila euro di cui 15 mila finanziati direttamente dal bilancio comunale e 10 mila euro che abbiamo ottenuto vincendo un bando posto in essere dalla Regione Piemonte. Avanti tutta per migliorare l'estetica, la fruibilità ma soprattutto la sicurezza del nostro comune e degli Occhieppesi!”.