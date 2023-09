Annunci lavoro: Generali Italia, Agenzia di Biella Gramsci ricerca nuove figure da inserire nel proprio team

L’Agenzia Generale di Biella Via Antonio Gramsci – facente parte del gruppo Generali Italia Spa – ricerca nuove figure da inserire all’interno del proprio team: tale inserimento verrà realizzato fornendo la formazione e le basi necessarie per sviluppare le competenze professionali, con l’obiettivo di essere consolidato come consulente assicurativo professionalizzato.



Per l’inserimento iniziale, l’azienda offre un contratto di collaborazione e/o stage retribuito con la finalità di consolidare il rapporto. È richiesto che la persona candidata sia in possesso di diploma, sia automunita, e abbia buone capacità relazionali, di apprendimento e predisposizione al dialogo. La zona di lavoro sarà quella di Biella e delle aree limitrofe. Orario di lavoro indicativo: dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 / 15:00-18:30. Punti di forza: flessibilità oraria.



“Se si sta cercando un’opportunità per stabilirsi con successo nel mondo del lavoro, allora questa è l’occasione della vita!” dichiara Gian Luca Raineri. “Oggi, all’interno dell’agenzia, sono agente procuratore ma ho seguito esattamente questo stesso percorso; è un chiaro esempio di come, con un po’ di ambizione, si possano raggiungere obiettivi davvero importanti in compagnia”.



Per candidarsi, è possibile inviare il proprio CV a: agenzia.biellagramsci.it@generali.com

L’AZIENDA

Generali Italia Spa, ormai conosciutissima in tutta Italia, è gruppo leader a livello internazionale nel settore delle assicurazioni. L’Agenzia Generale di Biella Gramsci – nata nel 1860 – è oggi guidata dagli agenti procuratori Gian Luca Raineri e Sabrina Thea, e rappresenta Generali Italia sul territorio italiano. Dall’unione di persone e competenze che hanno fatto la storia dell’assicurazione in Italia, è nata un’agenzia con radici solide che guarda al futuro, in grado di offrire soluzioni sempre più innovative ed efficaci.

Gli uffici di via Gramsci rappresentano un moderno punto vendita di servizi assicurativi, ogni giorno a fianco dei propri clienti per analizzare le esigenze assicurative ed aiutarli a realizzare i loro progetti di vita.

La sede degli uffici si trova a Biella, in via Antonio Gramsci 1.

Per informazioni: Tel. 015 33847

Pagina Facebook: www.facebook.com/AgGeneraliBiellaGramsci