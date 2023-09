"Anche i gatti amano": torna al Cantinone la domenica ricca di cultura di Gattopoli

Secondo appuntamento per il multi-evento fatto su misura per gli amanti degli animali e del bello che si terrà domenica 17 settembre 2023 dalle 9 alle 18,30 nello storico Cantinone vicino al Palazzo della Provincia di Biella.

Con l’organizzazione di Gattopoli Made in Biella O.d.V. diversi gruppi si ritrovano in una giornata dedicata a tutto ciò che è ‘gatto’. Grazie alla partecipazione di un gruppo di artisti e creativi, le fotografe Rachele Totaro e Catherine Yu e il fotografo Alessandro Argentero, un collettivo di artisti del Novarese e Biellese, l’associazione di volontariato vuole offrire un’opportunità alla popolazione di entrare nel mondo nascosto dei gatti randagi e non.

I banchetti dei creativi si affiancano a quello delle volontarie dell’associazione che propone oggetti in ceramica fatte a mano e cotte al forno di Ronco Biellese insieme alla novità per la stagione: le sciarpe in lana e seta di produzione biellese in esclusiva per Gattopoli. Si potranno ammirare (e nel caso acquistare) splendidi manufatti di giovani maestre e maestri dei lavori con le mani, che sanno abilmente realizzare oggetti unici creati con materiali di riciclo e di pregio. Un’occasione da non perdere per rendersi conto di quanti talenti ci siano nel nostro territorio.

La giornata prevede anche una mostra collettiva di quadri opera di artisti amatoriali e pittori professionisti su tela con tecniche varie, oltre agli scatti offerte dai fotografi che hanno preso a cuore la problematica del randagismo, mettendo in risalto questo mondo quasi sconosciuto dei gatti di strada, che sopravvivono grazie all’instancabile figura della “gattara”, che non sempre è una donna, ma che in prevalenza tocca gli animi più nobili e sensibili. Proprio da qui nasce il tema della giornata, un ambito che Gattopoli Made in Biella ha fatto centrale nella propria missione: aiutare le gatte incinte e i gattini, ma anche sterilizzare e curare i gatti di colonia dove le nascite incontrollate portano a situazioni di grande dolore e sofferenza per questi mici.

Il randagismo può sembrare un fenomeno che non ci appartenga, ma questo solo fino al momento in cui ci si trova immersi fino al collo nel problema e senza la possibilità di ricevere aiuto. Per questo l’associazione si prodiga a intervenire prestando il proprio aiuto ai cittadini che segnalano situazioni di degrado.

I quadri del gruppo del Novarese e del Biellese invece regaleranno una panoramica variopinta sulla crescente importanza che i nostri amici animali hanno nella nostra società e la loro capacità di inserirsi nel mondo degli uomini diventando a tutti gli effetti membri della famiglia. La qualità artistica è di altissimo livello e comprende opere di artisti quotati a livello internazionale. Inoltre saranno presenti alcune opere dell’artista Vice Poletti che con maestria crea sculture uniche in legno con materiali di riciclo. Non mancate!

Infine un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Biella e alla Provincia di Biella che hanno offerto il proprio patrocinio per questo evento, riconoscendo la sua importanza a livello pubblico e permettendo a Gattopoli di accogliere la popolazione in una vetrina splendida al centro della nostra città.

I volontari di Gattopoli, i creativi, gli artisti e i fotografi vi aspettano per una giornata ricca di cultura, il tutto per i nostri mici meno fortunati.

Ricordatevi che per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (per prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.