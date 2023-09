Tor des Géants, restano in gara i runners biellesi: Cagliano tra i primi 100, Tallia al 142°

Archiviata la testa della classifica, con la vittoria di Franco Colle, prosegue l'edizione 2023 del Tor des Géants. Restano in gara tutti gli atleti biellesi: c'è chi ha migliorato la propria posizione rispetto a 24 ore fa; altri, invece, hanno ceduto il passo agli avversari ma restano comunque in corsa.

Queste le loro posizioni: in 100° posizione Mauro Cagliano, in 114° Cristian Carelli, in 142° Chiara Tallia, in 297° Riccardo Eulogio, in 366° Enrico Correale, in 374° Antonio Renna, in 456° Claudio Bocchino, in 538° Giuseppe Natale e in 720° Nicolò Munarin.