Tennis Tavolo, T.T. Biella sugli scudi al Torneo di Grugliasco

Ancora risultati molto lusinghieri sono stati ottenuti dagli atleti del TT Biella al torneo di Grugliasco. Lo scorso fine settimana si è giocato, con l’organizzazione del Centro Universitario Sportivo, un torneo regionale, cui hanno preso parte 170 atleti.

Tra questi anche sei portacolori del TT Biella che hanno globalmente conseguito ottimi frutti. Su tutti, Vincenzo “Vincio” Carmona, che si aggiudica la gara regina, il singolo di “terza categoria”, con un’ininterrotta sequenza di belle vittorie. Partito quale quarta testa di serie, l’atleta supera, nel girone iniziale, Giannico e Di Simone, poi, nella fase successiva, uno dopo l’altro, Barone, Berti, la prima testa di serie e atleta di casa, Cordua (5/-3/2/-6/6) e, in finale, l’enjoyno Cardea (8/11/-8/7).

Le eccellenti condizioni di forma di Carmona sono di buon auspicio per l’ormai prossimo inizio di campionato nazionale a squadre di serie B1, nel quale rappresenta il Tennistavolo Biella con Simone Cagna ed Eugenio Panzera. Nella gara di “sesta categoria”, giornata storta per Federico Arno, fermato nel girone sia da Ferrero che Bartoli, atleti meno quotati del bravo atleta biellese. Mattia Noureldin, Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino hanno preso parte sia alla gara di “quarta categoria” che a quella di “terza categoria”.

Per il primo, che appartiene alla “quinta categoria”, la massima aspirazione è superare il girone; l’obiettivo è solo sfiorato: in un girone composto da quattro atleti è battuto da Di Simone e da Ferro; poi, con la bella vittoria sul più quotato Giannico (-8/15/7/-4/6) si ritrova in seconda posizione a pari punti con altri due; alla fine è solamente la classifica avulsa ad estrometterlo. Nulla da fare, naturalmente nel “terza categoria” fermato da Lo Passo e, in bella, da Orsello (-11/6/-5/4/5).

Molto bene Matteo Passaro, che, nel “quarta categoria” conferma con autorità la posizione del ranking che lo vede occupare la quarta testa di serie. Facile nel girone su Cacace e Nicolò Casassa, ancora due vittorie, su Albisino e Matta (9/6/-9/-8/6), per poi essere fermato, in semifinale, dal cussino Lo Passo (3/3/-10/12) che in seguito andrà ad aggiudicarsi la gara. Altrettanto bene nel “terza categoria”. Primo ostacolo agevolmente superato, con le vittorie su Valerio Simon e sulla brava Armanini. Al primo turno della fase ad eliminazione diretta pareggia subito il conto con Lo Passo andando a vincere in quattro set (12/6/-8/8) ma viene poi fermato, nei quarti, da Cardea.

Un po’ sotto tono Tommaso Sorrentino: nel “quarta categoria” supera il primo ostacolo, pur battuto da Matta, dopo essere stato avanti di due set (-1/-9/11/8/8), ma vincente su Bacci. Poi subito fuori per mano di Di Simone. Percorso analogo nel “terza ctegoria”, con vittoria su Caramagna e sconfitta da Berti (4/-9/-8/6/6), nel girone, e quindi fuori, battuto da Cardea. David Dabbicco, infine, capitano del team di C1, ha giocato solo la gara di “terza categoria” fornendo ancora una prestazione più che convincente. Girone superato, con le vittorie su Fedeli (2/11/-6/-11/9) e Mezzalira; ancora un bel risultato contro Luciano per poi uscire, nei quarti, sconfitto da Calabrese.

Questo fine settimana, il 16 e 17 settembre, Il TT Biella organizza un torneo regionale nella bella palestra dell’ITI, con ingresso in via Ivrea, 1; si giocheranno, a partire dal pomeriggio di sabato, le gare di sesta, quinta e quarta categoria. Tutti gli atleti della compagine biellese saranno ovviamente della partita.

L’ingresso è libero.

Info: TORNEO LIBERO REGIONALE di 4^,5^ e 6^ CATEGORIA BIELLA - 16/17 settembre 2023 - Palestra Istituto Tecnico Quintino Sella - Via Ivrea, 1 BIELLA

Sabato 16 settembre 2023: ore 14.30 Singolare 6^ categoria

Domenica 17 settembre 2023: ore 09.30 Singolare 5^ categoria; ore 14.00 Singolare 4^ categoria.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it