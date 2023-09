SPORT |

Rally & Co, tutto pronto per l'Elba Storico

Riparte ,dopo la pausa estiva, il campionato italiano rally auto storiche In occasione della trentacinquesima edizione del Rally Elba Storico, una gara entrata nel cuore degli appassionati fin dagli anni ottanta. Partenza venerdì 15 da Porto Azzurro con una prima tappa composta da 7 prove speciali per 73 km totali con la lunghissima Volterraio Cavo di ben 26 km. Sabato 16 seconda tappa con ulteriori 4 tratti cronometrati di cui la Due Mari di 22 km per un totale di gara di 120 km, con il classico arrivo a Capoliveri, che determineranno la classifica finale.Oltre 100 i concorrenti iscritti ,tra loro ci saranno 2 equipaggi griffati dalla scuderia biellese Rally & Co, con il numero 15 sulla Ford Escort rs partiranno Walter Anziliero navigato dalla figlia Alyssa mentre con il 24 sulle portiere saranno della partita, sulla consueta opel corsa gsi, Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani reduci dalla bella prestazione in gara a Salsomaggiore Terme.

c. s. Rallt & Co g. c.