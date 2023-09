Michele Mosca presenta la 40° edizione del bando di concorso “Diventiamo cittadini europei”

Continuare a parlare di storia, Europa, diritti, legalità ma con nuove formule e nuovi linguaggi per essere più vicini alle giovani generazioni. Questi gli obiettivi e i nuovi strumenti introdotti dal Consiglio regionale del Piemonte durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per gli studenti piemontesi in programma nel 2023-2024, per coinvolgere gli studenti piemontesi sui temi da sempre promossi dai diversi organismi e consulte dell’Assemblea legislativa.

Mercoledì mattina, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, è stata l’occasione per presentare – tra gli altri progetti – la 40° edizione del bando di concorso “Diventiamo cittadini europei”, promosso dalla Consulta regionale europea e rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte. Il concorso intende promuovere tra gli studenti l’identità europea e ad ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea. Gli elaborati vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia in presenza presso il Consiglio regionale e parteciperanno, entro la fine dell’anno scolastico, a uno dei viaggi studio presso una delle sedi delle istituzioni europee.

Michele Mosca, consigliere segretario delegato alla Consulta Europea, rimarca che «si è appena concluso a Bardonecchia il seminario di formazione alla cittadinanza europea, rivolto agli studenti vincitori della 39ª edizione del concorso "Diventiamo cittadini europei" e siamo già pronti per la 40ª edizione: un bel traguardo per un concorso che ha contribuito ad appassionare tanti giovani alle istituzioni europee e alle loro articolazioni. Per avvicinare gli studenti delle scuole primarie, abbiamo invece pensato di distribuire online alle scuole piemontesi la pubblicazione “Dal Consiglio regionale del Piemonte all’Unione Europea”, con la quale gli alunni potranno approfondire il funzionamento sia del Consiglio regionale del Piemonte sia delle istituzioni europee. Uno strumento in più per formare una generazione futura consapevole e informata, pronta ad affrontare le sfide e gli stimoli che ci attendono. Queste iniziative – conclude Mosca – assumono ancora maggiore importanza alla luce delle imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, con l’obiettivo di creare una Unione che sia sempre più un’Europa dei Popoli».