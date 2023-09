"Storie di Fabbrica", proseguono gli appuntamenti teatrali di Storie di Piazza.

Le visite teatralizzate "Storie di Fabbrica" condotte da Storie di piazza aps terminano con settembre, ma fino alla fine del mese di ottobre sarà ancora possibile visitare Storie di pecore e di lana, la mostra dedicata alla lana, in orario di apertura della Rete Museale Biellese, dalle 14:30 alle 18:30.

Il 17 settembre alle ore 16:00 saranno interpreti della visita teatralizzata lungo la roggia, Noemi Garbo ed Elena Straudi che effettueranno un’affascinante immersione nella storia operaia della lana dal sottotitolo “Amore e fame sul sentiero delle sirene”.

Un viaggio nel passato in cui il Lanificio, la roggia e le strade percorse dagli operai prendono vita grazie al teatro e alla musica, elementi che si fondono per raccontare le storie semplici ma emozionanti di tante vite dedite al lavoro. Si parte dalla narrazione fantastica dei personaggi del grande murales rappresentanti le tre parche realizzato nel 2016 da Giole Bertin e Francesca Melina, per arrivare a raccontare alcune vicende che traggono spunto dalla realtà, testimonianze raccolte in anni di ricerca di Storie di Piazza intorno agli anni del periodo bellico e alla vita operaia. La performance interseca anche un amore tra giovani del tempo chiuso tra fame, sentieri, tessere annonarie e raf.

A seguire presentazione del video di My wool, con la regia di Maurizio Pellegrini per Amici della lana, una canzone e un video dedicati alla passione lana con musica di Simona Colonna e testi di Nigel Thompson. Per finire visita alla mostra Storie di pecore e di lana incentrata sulla filiera della lavorazione della lana.

WOOLSCAPE è il progetto nato nel 2022 dalla collaborazione di tre realtà biellesi DocBi, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Associazione Fatti ad Arte, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Woolscape vuole valorizzare e raccontare le identità, il patrimonio culturale e paesaggistico biellese, attraverso la storia dell’interazione di due elementi: l’acqua e la lana.