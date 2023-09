Associazione Agevo "Scegliere nella vita": un percorso spirituale, in cammino verso di sè.

Ogni giorno ci troviamo a dover scegliere qualcosa, dai vestiti che indossiamo ai prodotti che acquistiamo al supermercato, ma incontriamo anche scelte più ardue che riguardano una relazione affettiva, il rapporto con i figli, il comportamento da tenere al lavoro.

A volte queste scelte ci lasciano insoddisfatti: perché questa sensazione di vuoto?

Forse la nostra è una scelta dove nulla è lasciato al caso, abbiamo passato al setaccio ogni minimo dettaglio, eppure non ci soddisfa.

Forse abbiamo agito sull’impulso dell’emozione, ma ci accorgiamo di essere andati fuori strada perché abbiamo ingigantito o sottovalutato alcuni aspetti.

Forse abbiamo deciso sulla base di consigli di amici o ci siamo lasciati condizionare troppo dalla pubblicità o da quello che dicono gli “altri”.

Come fare allora?

Non esiste una formula magica o matematica per stabilire se per noi è meglio una cosa o un’altra, perché scegliere è UN’ARTE che possiamo apprendere.

Gli EVO (Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria) non propongono un “corso” ma un cammino di (ri)scoperta di se stessi, della propria verità umana e cristiana, per compiere scelte in armonia con quello che siamo; per fare questo gli EVO attingono al grande patrimonio spirituale tramandato da Sant’Ignazio di Loyola.

Il cammino si svolge in gruppo perché l’esperienza dimostra che la condivisione reciproca è una grande ricchezza per tutti.

Gli EVO sono aperti a tutti, non contano l’età o lo stato di vita.

Se, dopo aver letto queste righe, è scoccata dentro di te una scintilla e desideri sapere di più, non negarti la possibilità di vivere in pienezza e in pace la tua vita! Vieni alla presentazione del percorso EVO che si terrà venerdì 29 settembre, alle ore 18:30, presso il Seminario di Biella (via Seminari 9, Biella).

Per informazioni potete visitare il sito www.agevo.it