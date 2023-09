A Pollone la Festa patronale di Sant'Eusebio: il programma ricco di eventi.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione della Parrocchia, il gruppo Alpini e il patrocinio del Comune di Pollone.

Giovani e meno giovani saranno i protagonisti assoluti dei festeggiamenti per una precisa volontà di collaborazione e di attuazione di idee differenti.

Programma:

- Giovedì 14 settembre, con ritrovo alle ore 18:00, per il 22° Trofeo Jean Marc Mosca, gara podistica non competitiva con il via dal Palazzo Comunale. A seguire in oratorio PASTA PARTY a cura del gruppo Alpini Pollone.

- Venerdì 15 settembre, alle 19:30, FESTA DEI GIOVANI in piazza San Rocco con Street Food a cura di Giusy di FOOD & FURIOUS SICILY, che per l'occasione ci propone salamelle, hamburger, wurstel e patatine, a seguire ore 22:00, BARBENHEIMER NIGHT PARTY pilotata dal nostro gruppo giovani e rallegrata dalla musica di DJ CIUKY & DJ ALBY LIUNI.

- Sabato 16, alle ore 14:30 in piazza San Rocco, protagonisti i bambini con il 25° MINI GIRO DI POLLONE e a seguire una ricca merenda. Proseguiremo dalle ore 20:00 con una grande cena ASADO, con il gruppo argentino di LOUIS & EL ASADOR. Succulenta occasione per gustare una grande grigliata preparata dal “super attivo” Louis. (È necessario prenotarsi al 366.591.8198, entro venerdì 15 settembre).

Non poteva mancare un po’ di musica... Si cena allietati dalle musiche di MAX GILLO & ANTONELLA. Quattro salti in famiglia!

- Domenica 16 ore 11:00, Chiesa Parrocchiale - Santa Messa Solenne celebrata da don Luca Bertarelli, concluderemo i festeggiamenti alle 17:00 con un grande concerto presso la Chiesa Parrocchiale per inaugurare il fine restauro dell'organo Pera 1906, musiche a cura del Maestro Ivan Ronda.