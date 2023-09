Perché un consulente SEO è la chiave per aumentare visibilità e fatturato?

Il consulente SEO svolge un ruolo di impatto per le aziende che desiderano stabilire una forte presenza online. Infatti, l'obiettivo primario delle consulenze SEO e Web Marketing è quello di aumentare la visibilità sui motori di ricerca per i propri clienti. E ci si riesce andando a implementare l’'ottimizzazione dei contenuti, della struttura e dei meta-tag presenti in un sito web.

La conseguenza di tale manovre stabilisce un posizionamento più elevato nei risultati dei motori di ricerca. Perciò, migliorando la visibilità del sito web, il consulente aumenta il traffico organico verso il sito, che in ultima analisi può portare a una maggiore consapevolezza e credibilità del marchio.

Le tecniche di SEO mirano a far conoscere il sito web sulle piattaforme di settore, andando a creare backlink di alta qualità da siti web affidabili, pubblicando guest post su blog e interagendo con gli influencer del settore. In questo modo, non solo si migliora l'autorità del sito web agli occhi dei motori di ricerca, ma lo si espone anche a un pubblico più vasto, aumentando le possibilità di attirare traffico di qualità.

Inoltre, un consulente SEO mira a condurre questo traffico di qualità verso le conversioni. Ciò implica l'ottimizzazione dell'esperienza di navigazione affinché sia intuitiva e che i contenuti siano facilmente fruibili. Analizzando il comportamento degli utenti e implementando strategie di ottimizzazione del tasso di conversione, si massimizzano le probabilità che i visitatori compiano le azioni desiderate, come effettuare un acquisto o compilare un modulo di contatto.

Come si migliora la visibilità e l’appetibilità sui motori di ricerca?

Il primo approccio di un consulente SEO nei confronti di un sito cliente è quello di condurre una ricerca approfondita sulle parole chiave. Identificando parole chiave pertinenti e ad alto rendimento, si aiuta il sito web a posizionarsi più in alto nelle pagine dei motori di ricerca (SERP). Questa maggiore visibilità porta a un aumento del traffico organico e dell'esposizione del sito web che permette all’azienda di stare sempre sul pezzo .

Oltre alle parole chiave, va alla ricerca di eventuali problemi ostacolanti la visibilità. Tra questi potrebbero esserci problemi tecnici, come tempi lenti di caricamento delle pagine o link non funzionanti, i quali influiscono negativamente sul posizionamento di un sito. Altresì, si concentra sull'ottimizzazione dei contenuti trasformandoli in linea con gli interessi e gli intenti di ricerca del pubblico target.

In tale ottica si inseriscono segnali di fiducia e di autorità attraverso l’implementazione di link building. Questo tracciato permette di fare un’analisi della concorrenza per scoprire quali siano gli elementi differenziati utili a far emergere il sito.

Obiettivo: ottenere traffico profilato e di qualità

Come abbiamo più volte ribadito, l’obiettivo di un consulente SEO è quello di portare traffico mirato e di alta qualità a un sito web. Dopo aver fatto un’analisi approfondita della concorrenza e aver individuato i punti deboli di ciascun competitor, diventa necessario fare una segmentazione del pubblico, così da attirare in esclusiva il target interessato ai servizi di un’azienda.

Quindi il professionista raccoglie strategie diverse quali parole chiave, l'ottimizzazione on-page, la creazione di link e di contenuti di qualità utili a fomentare l’engagement. In questo modo si garantisce che il sito web appaia di fronte al pubblico target quando questo è alla ricerca di informazioni o soluzioni relative alle sue esigenze.

Questo tipo di approccio richiede un continuo monitoraggio, affinché i risultati siano in crescendo e chiari nell’evidenziare i fattori di attrito alla visibilità. Infatti, grazie alle analisi dettagliate fornite da un consulente SEO, ciascuna azienda può convertire i visitatori in clienti o in lead e apparire tra le prime posizioni offerte dai motori di ricerca.

Conversioni e aumento del fatturato grazie al lavoro del consulente SEO

Comprendendo le caratteristiche uniche del proprio pubblico di riferimento, il consulente SEO riesce a sviluppare degli approcci personalizzati in risonanza con i clienti affinché vengano incoraggiati ad agire nel modo più profittevole per l’azienda.

Ma soprattutto, le strategie personalizzate conducono a una efficace misurazione del ritorno sugli investimenti (ROI) . Tracciando l'efficacia delle varie tattiche di marketing e analizzando i dati, il professionista ottiene preziose informazioni su ciò che funziona e su ciò che deve essere migliorato.

La misurazione del ROI fornisce anche informazioni preziose per la pianificazione futura. Identificando quali strategie stanno guidando le conversioni e la crescita dei ricavi, le aziende perfezionano l’approccio digitale, allocando così le risorse in modo più efficace. Questo processo iterativo consente alle aziende di ottimizzare continuamente i propri sforzi di marketing e di ottenere risultati in crescendo.