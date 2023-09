Gruppo Ermenegildo Zegna, solidi risultati finanziari nel primo semestre 2023

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha annunciato oggi di aver registrato un utile pari a 52,1 milioni di euro, e un profit margin del 5,8% per la prima metà del 2023, a fronte di ricavi pari a 903,1 milioni di euro per lo stesso periodo, come già comunicato il 27 luglio. Il Gruppo ha registrato un EBIT Adjusted di 119,9 milioni di euro per il primo semestre del 2023, un aumento del 45% rispetto agli 82,7 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2022, e un EBIT Margin Adjusted del 13,3%, in espansione di 200 punti base rispetto all'11,3% registrato nel primo semestre del 2022. L'utile Adjusted per il primo semestre del 2023 è stato di 54,9 milioni di euro, con una crescita di 32,1 milioni di euro, pari al 140,5%, rispetto ai 22,8 milioni di euro registrati nei primi sei mesi del 2022.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zegna ha dichiarato: “Nel corso della prima metà dell'anno, il Gruppo Zegna ha dimostrato tutta la sua forza e la sua distintività, e ha continuato a registrare una solida crescita dei ricavi. Ne è chiara dimostrazione l'eccezionale performance negli Stati Uniti e in EMEA, come già comunicato a luglio, nonché i significativi progressi di una redditività in costante crescita. I risultati ottenuti in questo semestre confermano ancora una volta il successo della nostra strategia, tra cui la ZEGNA One Brand strategy, l’impegno a continuare a investire in marketing e pubblicità e nell'espansione della distribuzione di tutti i nostri brand. Inoltre, la nostra la nostra Made in Italy Luxury Textile Platform, di cui beneficiano in prima istanza proprio i brand del nostro Gruppo, continua a essere una parte integrante del nostro percorso ".

"Anche nella seconda metà dell'anno continueremo a prestare grande attenzione all’attuazione della nostra strategia, lavorando insieme al nuovo leadership team di TOM FORD FASHION per sviluppare ulteriormente e posizionare il marchio come icona dell'ultra-lusso e supportando la continua espansione di Thom Browne. In questo contesto in continua evoluzione, siamo particolarmente incoraggiati dalla nostra crescita negli Stati Uniti e nell'area EMEA, mentre constatiamo una più cauta ripresa nella Greater China region. Sono orgoglioso del nostro eccezionale team e ho fiducia nelle misure adottate per posizionare il nostro portafoglio di brand nel resiliente segmento dell’ultra-lusso per rafforzare la distribuzione diretta del Gruppo e per raggiungere una presenza geografica ancora più bilanciata. I tre brand del Gruppo hanno un potenziale eccezionale e continueremo a concentrarci sull’implementazione della nostra strategia con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le loro rispettive performance".