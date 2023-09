Può capitare che un versamento fatto con un dispositivo magari una cambiale, un assegno postale o bancario, possa risultare passivo. Perciò ci si troverebbe nella probabilità di essere tenuti a capire come cancellare i protesti non essendo al corrente sul da farsi. In effetti nel frangente in cui succede un caso del genere, colui che ha emanato una cambiale o ha consegnato un assegno per tipologia di risarcimento, verrà immesso dentro un fascicolo chiamato registro informatico delle persone in protesto e appaiono come pagatori inaffidabili.

Questa eventualità diventa una complicazione per tante ragioni, in quanto in seguito a questa situazione se si dovesse avere bisogno di dover chiedere un finanziamento, un prestito oppure di compiere un accordo del genere si troverà in un ostacolo. Può succedere perciò che la propria credibilità nel campo commerciale sia alterata.

Come si potrebbe fare per poter essere cancellati dal registro di cattivi pagatori

Giunti in questo frangente si dovrà, necessariamente, trovare il modo di poter abolire questa iscrizione al fascicolo delle persone inaffidabili, e cessare di risultare un pagatore incapace in ogni campo, specialmente per le persone che possano aiutare nel ramo della finanza e dell’economia. Ci si può rivolgere ad un esperto nel campo capace di compiere le tante pratiche amministrative della burocrazia che esistono per analizzare il protesto in sé. Compiute tutte le operazioni di controllo poter risultare depennati dal fascicolo dei protesti, bisogna fare una domanda in modo ufficiale per poter avere la propria reintegrazione di buon pagatore da presentare al tribunale civile.

Nella richiesta viene raggruppata tutta la documentazione da presentare. Giunti al termine di questa incredibile avventura si otterrà un’attestazione particolare che dovrà essere rilasciata dal tribunale civile del luogo di residenza e la stessa risulta una vera e propria riabilitazione. Questo documento darà la cancellazione del protesto stesso.