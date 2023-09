Dreamed About Dreaming, lo spettacolo di Gradar

Il 15 settembre GRADAR si occuperà della sonorizzazione del cocktail del prestigioso Yachting Festival di Cannes.

Lo Yachting Festival ospita ogni anno un'offerta eclettica di quasi 700 barche, da 5 a 50 metri, a vela o a motore, monoscafo o multiscafo, a scafo duro o semirigido.

La notte tra il 16 e il 17 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, GRADAR organizza insieme alla casa editrice nizzarda Super Issue e la compagnia di danza Studio Antipodes la prima sleep performance nelle Alpi Marittime.

DREAMED ABOUT DREAMING è uno spettacolo notturno basato su musica, video, danza e poesia, che permette al pubblico di vivere un sogno sonoro e visivo collettivo, un'esperienza che sarà diversa per ogni partecipante, a cavallo tra sonno e veglia. Per circa otto ore, le performance si susseguiranno per immergere gli spettatori in uno stato di sonno totale o parziale. L'evento si concluderà al mattino con una colazione condivisa e performance di danza sul tetto del centro culturale 109.

Artisti presenti: Lego My Ego (F.U.T.U.R.E. Visions) - dj-set Benjamin Fincher (Super Issue) - dj-set Cycle Du Temps Élastique - musica improvvisata (dal vivo) DJ Seed - dj set Gamba the Gambler (Mediateca Mouans-Sartoux) - dj-set Lisie Philip (Studio ANTIPODES) - danza Tristan Blumel - poesia Yvory (Collectif 6.5) - video + dj-set

Infine il 23 settembre, GRADAR parteciperà al festival di fotografia contemporanea IMAGE SATELLITE, che riunisce dieci proposte fotografiche all'interno di un percorso espositivo distribuito in 3 luoghi della città di Nizza, oltre a un programma di eventi collaterali e fuori sede.

Al 109, la Grande Halle costituisce un palcoscenico di 1500 m2 che ospita la mostra collettiva 'La chair et la pierre' e dà il tema a questa edizione del festival: una cartografia complessa, ellittica, sempre contestuale e mutevole di situazioni di assegnazione, tentativi di appartenenza e spazi per le richieste.

Il dialogo tra le opere di Helene Bellenger, Kmar Douagi, Mathieu Farcy, Myr Muratet, Magali Paulin, Gwenael Porte, Adrien Selbert e Gaëtan Soerensen (ri-)anima i corpi di uomini e donne nelle loro dimensioni intime, sociali e politiche, alle prese con il loro ambiente materiale e simbolico.

Le gallerie del centro città ripropongono questa dualità tra corpo e territorio. L'esibizione del dj biellese Lego My Ego chiuderà la giornata inaugurale nei locali del centro culturale 109.

L'associazione culturale GRADAR è stata fondata in Costa Azzurra da due biellesi, Simona Grandin e Paolo Grava, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni informazione complementare.

Per informazioni:

https://gradar777.wordpress.com/

https://www.facebook.com/gradar777

+33695022889