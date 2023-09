In prognosi riservata i due uomini ustionati ad Asigliano (foto di repertorio)

Sono in prognosi riservata i due lavoratori rimasti feriti nel primo pomeriggio di lunedì ad Asigliano, in un grave incidente sul lavoro.

Si tratta di un giovane di 24 anni e di un uomo di 71, residenti a Caluso e Settimo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati impegnati nello svuotamento di una bombola, quando una scintilla ha innescato un'esplosione che ha investito i due malcapitati.

Entrambi sono stati portati d'urgenza al Cto di Torino, con serie ustioni su ampie parti del corpo: il 24enne è stato ricoverato in codice rosso e è stato intubato; il 71enne in codice giallo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine.