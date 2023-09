Ciclista in Superstrada, automobilisti allertano i Carabinieri (foto di repertorio)

Alcuni automobilisti notano un ciclista in Superstrada e, preoccupati per la sua incolumità, allertano le forze dell'ordine. È successo ieri mattina, intorno alle 10.20, in direzione di Biella.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno fermato e identificato l'uomo a bordo della bici. Lo stesso, di origine straniera, avrebbe spiegato di non sapere nulla del divieto imposto ai ciclisti sul tratto di strada specifico. In seguito è stato accompagnato fino a Chiavazza.