Biella, Polizia trova un manganello in auto: automobilista rischia una denuncia

Rischia una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere l'automobilista fermato dalla Polizia nel corso dei consueti controlli sul territorio. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 13 settembre, in via Cernaia, a Biella.

Sul posto gli agenti delle Volanti per gli accertamenti di rito: nel corso della perquisizione, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato trovato un manganello all'interno del veicolo.

Il conducente avrebbe tentato di fornire una giustificazione circa il possesso ma non avrebbe convinto gli stessi operatori. L'arma è stata subito posta sotto sequestro.