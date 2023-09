“Carrettieri, storie e curiosità”: l’ultimo incontro della rassegna storica biellese, fra tradizioni e cultura.

Domani 14 settembre, l’Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese organizza l’incontro di chiusura, in occasione del 100° anniversario della fondazione associativa 1923-2023. Per l’occasione si terrà, dalle ore 21:00 alle 22:15, l’atteso incontro “C’erano una volta (…e ci sono ancora!)”, per narrare le vicende che hanno delineato la rassegna “Carrettieri, storie e curiosità”.

“Durante il primo incontro avevamo il timore che potesse non venire nessuno… – afferma il Macchie (Marco Macchieraldo), presentatore – Al secondo invece, la voce si è diffusa e gli spettatori sono quadruplicati!”

Il restauro e la proiezione dei filmati storici degli anni ’60 – ’70, riportati alla luce da uno storico carrettiere “Tino”, ha portato un gruppo di curiosi biellesi a volersi ritrovare fra le pellicole in bianco e nero e dare uno sguardo al passato, questa volta da spettatori.

“L’antico lavoro dimenticato, o quasi – continua il Macchie – ha fatto riemergere il forte legame di un antico mestiere, con le radici profonde del nostro territorio, l’unione di questi elementi ha portato a forti entusiasmi, che speriamo di poter replicare anche in altre sedi”.

Dato il successo della manifestazione, infatti, si pensa di proporla anche fuori provincia, per la forte richiesta che ha suscitato.

Al termine della serata si terrà una degustazione dei prodotti locali, offerti dagli operatori del territorio.

Gli organizzatori ringraziano l’Associazione Carrettieri di Candelo, per il servizio d’archivio e il materiale preservato; l’Ecomuseo di Castellengo per gli antichi filmati e pellicole e gli amici di Ivrea, che hanno rievocato il ricordo, nell’atmosfera musicale antica.

Sarà possibile partecipare alla serata presso la sede dei Carrettieri di Vigliano Biellese di Via per Chiavazza, 49, per immergersi in un mondo storicamente vicino, ma lontano dalla nostra quotidianità, per far vivere in noi uno spirito “antico” da preservare.

Per l’ultimo appuntamento della serie, i posti saranno limitati ed è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 333.266.2599 – Marco Macchieraldo.