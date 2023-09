Gaglianico, partono i lavori per la sostituzione dell'illuminazione al centro sportivo Miller Rava

“Grazie ad un bando PNRR in cui sono stati finanziati circa 50.000 €, – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - inizierà nei prossimi giorni un altro importante intervento che porterà ad un notevole risparmio energetico e che riguarda l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione a servizio del centro sportivo “Miller Rava”, mediante la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti ad incandescenza con l’installazione di nuove sorgenti luminose dotate di tecnologia a led e alla revisione delle linee di alimentazione e del quadro generale; lavori che porteranno vantaggi di risparmio economico sui consumi, sulla manutenzione, risparmio energetico, maggiore luminosità della struttura e riduzione delle emissioni di CO2. Questa struttura, dedicata al giovane alpinista di Gaglianico Miller Rava scomparso nel 1973 durante la scalata dell’Annapurna in Nepal, negli anni è sempre stato oggetto di manutenzioni e miglioramenti, dal rifacimento della pavimentazione della pista, alla recinzione del mini campo da calcio/basket, all’inserimento di nuovi attrezzi ginnici e come ultimo l‘impianto, durante il giorno, è sempre aperto e di libero accesso a tutti e, per questi motivi, può essere considerato un “fiore all’occhiello” per il nostro paese.”