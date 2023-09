Servizio Civile Digitale, ultimi giorni per candidarsi

Accompagneranno e aiuteranno la cittadinanza a diventare autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati attivi nel territorio. Si occuperanno di “facilitazione digitale” a partire dalla rilevazione dei bisogni, progetteranno interventi educativi digitali, si occuperanno di azioni comunicative e informative alla comunità, offriranno assistenza individuale, sensibilizzeranno sui rischi dei device tecnologici, interverranno in corsi di alfabetizzazione informatica e laboratori. Sono queste le attività che realizzeranno i volontari e le volontarie dell’innovativo Servizio Civile Digitale, nei progetti proposti dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere nel Biellese, che può contare su un’esperienza ventennale nelle attività dedicate ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Il bando per la selezione è già online e restano pochi giorni per fare domanda: le candidature si possono presentare fino alle 14.00 di giovedì 28 settembre. In linea con gli obiettivi del programma SCD – Reti accessibili per includere tutti, i progetti per i quali ci si può candidare sono due: “Triangolo digitale: assistenza per tutti” e “Quadrilatero digitale: educazione per tutti”. Mirano entrambi alla promozione dell’accesso ai servizi digitali, potenziando le azioni di informazione e tutoraggio personalizzato per sostenere l’inclusione digitale con un’attenzione particolare alle fasce fragili e alle persone anziane. I giovani potranno essere parte attiva nel territorio in cui vivono, contribuire nel fornire risposte concrete ai bisogni del tessuto sociale locale, ampliare la propria rete sul territorio, venire a contatto con équipe di lavoro multiprofessionali, acquisire life skills e competenze per coltivare il proprio futuro e quello della comunità. Oltre al servizio a contatto con i cittadini, parteciperanno ad attività formative e di tutoraggio a cura di un pool di esperte del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere per riflettere sull’esperienza e acquisire strumenti pratici da mettere in atto on the job. L’impegno previsto è di almeno 25 ore settimanali per cinque giorni e prevede un compenso mensile di 507,30 euro.

Dopo le fasi di selezioni, le attività dovranno iniziare entro il mese di dicembre e concludersi entro 12 mesi. Una persona sarà impegnata presso il servizio di Telesoccorso della Cooperativa Sociale Maria Cecilia e una nella Biblioteca Civica del Comune di Vigliano Biellese. Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28, con cittadinanza italiana o appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o ancora extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e che non hanno riportato condanne. La domanda può essere inviata esclusivamente online mediante la piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it) a cui si accede con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Invece, chi non può ottenere lo Spid, poiché pur soggiornando regolarmente in Italia ha la cittadinanza di altri Paesi dell’Unione Europea o extra Ue, può richiedere le credenziali per accedere direttamente dall’home page di Dol.

Per saperne di più e avere un aiuto nella compilazione della domanda: https://ilfilodatessere.com/servizio-civile/ serviziocivile@ilfilodatessere.com – 3662146994 (anche Whatsapp)