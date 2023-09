Al via a Città Studi Biella il corso di formazione per RSPP

La cultura della sicurezza è un pilastro fondamentale per garantire il benessere dei dipendenti e il corretto svolgimento delle operazioni. Essa non si limita solamente al rispetto delle normative e delle procedure, ma rappresenta un impegno collettivo finalizzato a creare un ambiente di lavoro dove la sicurezza è un valore condiviso.

Al vertice del servizio di prevenzione e protezione vi è la figura dell’RSPP, presente in tutte le aziende e di fondamentale importanza per quanto concerne la diffusione della cultura della sicurezza: nel momento in cui i dipendenti percepiscono che questo elemento è di assoluta priorità all’interno dell’azienda, infatti, sono più propensi a impegnarsi attivamente nella prevenzione degli incidenti e nell'adozione di comportamenti sicuri.

Città Studi Biella, da sempre impegnata al fianco di Sita Srl nella promozione e nella diffusione della cultura della sicurezza, organizza per l’autunno 2023 il corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questo percorso è suddiviso in 3 moduli, all’interno dei quali verranno approfonditi: normative e leggi, soggetti del sistema di prevenzione aziendale, rischi e infortuni e misure per evitarli, individuazione dei pericoli, dispositivi di protezione individuale e gestione dei sistemi di sicurezza. Si parte il 3 ottobre con il Modulo A (28 ore), a seguire dal 24 ottobre il Modulo B (48 ore), e infine, dal 28 novembre, il Modulo C (24 ore).

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551137, inviare una mail a formazione.sicurezza@cittastudi.org, oppure visitando il sito web cittastudi.org.