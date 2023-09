“MATCH IT NOW!” a Biella, come diventare donatori midollo osseo e cellule staminali e salvare una vita

“MATCH IT NOW!”, organizzato in occasione del World Marrow Donor Day – la Giornata Mondiale del donatore di Midollo Osseo, è l’appuntamento che ogni anno viene dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Evento promosso da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), Federazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), Federazione ADoCeS (Associazioni Donatori Cellule Staminali Omopoietiche) e Adisco (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), con il patrocinio di Rai per il Sociale.

L’iniziativa è finalizzata alla ricerca di nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, per permettere la cura di persone affette da gravi patologie oncoematologiche e salvare così una vita. Nel Biellese l’edizione 2022 del progetto di sensibilizzazione sarà organizzata sabato 16 settembre, dalle ore 10 alle 18, presso il Parco commerciale Gli Orsi, dai volontari della sezione Admo CossatoBiella - Comitato “Beatrice Rondon”, in collaborazione con il Servizio Trasfusionale dell’ASLBI. In questa occasione sarà possibile diventare un potenziale donatore di cellule staminali ematopoietiche (CSE) e iscriversi in tempo reale a IBMDR (Registro italiano donatori midollo osseo).

L’appello alla partecipazione è rivolto alle persone di età compresa tra i 18 e 35 anni, di peso non inferiore ai 50 chili e in condizioni di buona salute. Saranno presenti anche i volontari biellesi di AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule). Per i candidati donatori è indicata la prenotazione online all’iniziativa, al fine di ottimizzare i tempi agevolando tutti coloro che sono interessati a diventare donatori; i volontari e il personale medicosanitario saranno comunque a disposizione per informazioni, colloqui e consegna del kit per la tipizzazione.

“MATCH IT NOW!” – COME ACCEDERE: È consigliabile la prenotazione online per ottimizzare i tempi, ma è anche possibile presentarsi direttamente allo stand il giorno dell’evento. Per la prenotazione online, occorre accedere al seguente link https://www.admopiemonte.org/match-it-now/, compilando la modulistica. COME FUNZIONA: Dopo il colloquio medico finalizzato alla verifica dei criteri di idoneità, sarà consegnato un kit da portare a casa per l’autoraccolta del campione salivare con le istruzioni da seguire e la busta da etichettare per la spedizione del campione in uno dei Laboratori di Tipizzazione Tissutale autorizzati.

Il campione salivare infatti è utilizzato per la tipizzazione HLA del potenziale donatore: tale indagine è fondamentale per la compatibilità con chi è in attesa di ricevere un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. La donazione di cellule staminali ematopoietiche avviene esclusivamente sotto rigide procedure a tutela della salute del donatore. Vi sono due modalità di donazione: da sangue periferico o dalle creste iliache del bacino (il midollo osseo non è midollo spinale).

Per tanti pazienti affetti da patologie oncoematologiche (leucemia, linfomi, mieloma) l’unica terapia salvavita è rappresentata dal trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Per chi è in attesa di trapianto solo 1 persona su 100.000 è compatibile: per tale motivo più potenziali donatori ci sono, più pazienti possono essere salvati. È possibile diventare donatori in qualunque momento con pochi gesti: basta collegarsi al sito admopiemonte.org, seguire le indicazioni e recarsi il giorno dell’appuntamento al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Biella per la visita di idoneità, l’iscrizione e un prelievo di sangue.