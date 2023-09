Da Valencia il biellese Mattia Penna rivoluziona il turismo con una guida digitale su misura per i viaggiatori

Mattia Penna, un giovane imprenditore originario di Oriomosso nella Valle Cervo, ha una storia affascinante dietro di sé. A soli 19 anni, ha lasciato il Biellese per esplorare il mondo e intraprendere una serie di avventure che lo hanno portato a lavorare nelle reception di diversi hotel in Cile, Canada e Australia. Ora, risiede a Valencia, Spagna, dove ha fondato Concierge Friend, la sua guida turistica digitale su misura per i viaggiatori.

La startup di Mattia ha sviluppato un'applicazione web e mobile rivoluzionaria che offre una soluzione completa per gli alloggi turistici, migliorando notevolmente l'esperienza dei viaggiatori e ottimizzando la gestione delle strutture attraverso la digitalizzazione del servizio di concierge. Il cuore del progetto è mettere al centro delle attenzioni il turista, offrendo una guida turistica digitale personalizzata e completa. Grazie a Concierge Friend, i viaggiatori possono accedere a tutti i consigli e le raccomandazioni che normalmente si ottengono dalla reception dell'alloggio, ma in modo più comodo e accessibile.

La piattaforma include informazioni sui migliori ristoranti locali, eventi musicali e celebrazioni locali, luoghi di interesse turistico e attività nella zona, garantendo che i visitatori possano scoprire il meglio di ciò che offre la destinazione. "La nostra missione con Concierge Friend è quella di rendere il viaggio dei turisti un'esperienza indimenticabile e senza problemi - ha spiegato il giovane biellese - Ho viaggiato in molti paesi e lavorato alla reception di diverse strutture alberghiere, e questa esperienza mi ha mostrato quanto sia importante fornire agli ospiti un servizio di concierge personalizzato e di qualità."

Una delle caratteristiche distintive di Concierge Friend è l'enfasi posta sulla personalizzazione. Ciò che rende unica questa innovativa guida turistica digitale è la capacità di creare guide personalizzate per ciascun hotel, adattandosi alle specifiche esigenze e preferenze della sua clientela. Ogni struttura alberghiera riceve una guida su misura, con una selezione di attività e raccomandazioni mirate, attentamente scelte per soddisfare i gusti degli ospiti e tenendo conto delle peculiarità e delle attrazioni del circondario della struttura.

Accanto a lui, ci sono altri fondatori che hanno contribuito a rendere Concierge Friend una realtà di successo. Andrea Pozza di Andorno Micca è stato il talentuoso sviluppatore di software che ha dato vita alla piattaforma innovativa, mentre Alexis Giacomello di Spilimbergo nel Friuli si è dedicato con passione alla creazione delle guide digitali e alla loro diffusione. Inoltre, Penna è lieto di annunciare che Concierge Friend è attualmente in un processo di accelerazione presso Lanzadera, un'importante iniziativa nella ‘Marina De Empresas’ di Valencia, che offre supporto e risorse preziose alle nuove imprese.

"Il nostro team sta crescendo e stiamo lavorando duramente per espandere ulteriormente la nostra piattaforma e raggiungere un pubblico più ampio di viaggiatori entusiasti - sottolinea- L'opportunità di partecipare al percorso di accelerazione di Lanzadera ci ha dato un grande slancio e ci ha permesso di affinare la nostra visione e la nostra strategia di crescita." Con la sua guida turistica digitale innovativa e centrata sul turista, Penna e il suo team stanno dimostrando di essere imprenditori ambiziosi e visionari nel settore del turismo. La loro passione per il viaggio e l'impegno nella creazione di esperienze indimenticabili stanno cambiando il modo in cui i viaggiatori esplorano e vivono le destinazioni turistiche.