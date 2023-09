“Corsa della Speranza” i provvedimenti viabilistici: tutte le vie interessate.

In occasione della manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Fondo Edo Tempia denominata “Corsa della Speranza”, in programma domenica 17 settembre 2023, sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione, qualora necessiti, dalle ore 10.30 circa e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti sul percorso di gara.

Di seguito le vie possibilmente interessate:

 via Italia (da piazza del Monte a via Mazzini)

 via Mazzini (da via Italia a via Garibaldi)

 via Garibaldi (da via Mazzini a via Aldo Moro con attraversamento di via Lamarmora)

 via Aldo Moro (da via Lamarmora a via Delleani)

 via Delleani (da via A. Moro a via Torino)

 via Torino (da via Delleani a piazza Adua)

 viale Macallè (da piazza Adua a via Rosselli)

 via Rosselli (da viale Macallè a via Lamarmora)

 via Lamarmora (da via Rosselli a via P. Micca)

 via P. Micca

 piazza Martiri della Libertà

 piazza I Maggio

 via B. Bona, da Piazza I Maggio a via Italia

 via Italia (da via B. Bona sino a via Italia)