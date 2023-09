“I privati non devono rubarci il lavoro”, lo sfogo del titolare di una ditta di legnami

“I prezzi della legna sono alle stelle, e anziché comprare da noi che facciamo questo di mestiere, la gente preferisce comprarla da privati che si improvvisano taglialegna. Il bello è che noi paghiamo le tasse su quello che vendiamo, mentre i privati hanno da una parte il loro lavoro e questo è tutto guadagno extra”. E' lo sfogo del titolare di una ditta di legnami al nostro giornale.

“Il fatto è che la legna oggi costa tanto, e queste persone la vendono anche a meno rispetto a noi, quindi la concorrenza è davvero alta e non è giusto. Spiace perchè è un periodo difficile per tutti, e questa gente di giorno svolge la sua professione, e una volta finito viene a rubarci la nostra, non è corretto”.