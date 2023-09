Tor des Géants, duello a distanza tra Colle e Olivier: migliorano le prove dei runners biellesi FOTO e VIDEO

Grandi emozioni al Tor des Géants con il duello a distanza tra Franco Colle e Roman Olivier per le prime due posizioni. Terzo, invece, Gianluca Galeati. Seguono Corneliu Buliga e Galen Reynolds. Tra le donne, invece, si conferma in testa Emma Stuart, inseguita da Pauly Jocelyne, Sophie Grant, Elisabetta Negra e Xie Wenfei.

In gara anche tutti i runners biellesi, in netto miglioramento rispetto a ieri. Queste le loro posizioni: in 84° Cristian Carelli, in 110° posizione Mauro Cagliano, in 151° Chiara Tallia, in 276° Riccardo Eulogio, in 380° Enrico Correale, in 382° Antonio Renna, in 411° Claudio Bocchino, in 490° Giuseppe Natale e in 809° Nicolò Munarin.