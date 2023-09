Pigiama Run, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione dell’evento organizzato dalla LILT “Pigiama Run” in programma venerdì 15 settembre 2023 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati per la manifestazione, nella seguente area e periodo: Piazza Coda Mer, area limitrofa all’ingresso della Lilt e al Magazzino Comunale dalle ore 16,30 alle ore 23.00. Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare dalle ore 18.30 per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti nel seguente percorso: Piazza Coda Mer, passaggio cortile Conad, via Rocchetta, via dei Conciatori, Costa del Vernato, piazza Cossato, passaggio pedonale verso piazza Unità d’Italia, via Lamarmora, giardini Zumaglini diagonale, piazza V. Veneto, via Italia, via Belletti Bona, via Cavour, Piazza Colonnetti, piazza Martiri della Libertà (controviale), via P. Micca, piazza Curiel, via P. Micca (controviale), via S. Ferrero, via Q. Sella, Piazza Cossato, via Ivrea, piazza Don Coda Mer.