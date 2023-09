Leonardo De Grandi è davvero super, prova eclatante a Viverone

Ennesimo risultato eclatante per il piccolo portacolori della Rally & Co Leonardo De Grandi che sulla pista di casa a Viverone in occasione della 7° tappa del campionato kartsport circuit ha sfoderato una prestazione superlativa.

Seguito da tutti gli amici biellesi, capitanati dalla piccola sorellina Giada, Leonardo parte terzo in griglia per classificarsi in prima posizione in gara 1 dopo una gara tutta all'attacco. Nella finale, una gara entusiasmante fin dalla partenza, Leonardo a suon di sorpassi vince nuovamente e con un arrivo al fotofinish lascia il secondo classificato ad 1 decimo che fa capire quanto sia stata tirata la gara.

Ora De Grandi guida la classifica di campionato con oltre 200 punti di vantaggio sul secondo nella categoria mini gr.3 under 10 e colloca il talentuoso valsesserino tra i migliori driver kartsport 2023.