Judo, oro per Tomba e bronzo per Verrengia ai Suds European Championships

Come avevamo annunciato ai Suds European Championships 2023, i campionati Europei per atleti con Sindrome di down che si sono conclusi a Padova.a cui hanno partecipato ben 18 nazioni europee e Stati Uniti, Brasile e Sudafrica, La Fisdir ha scelto Padova per questo evento di grande livello sportivo.

I due atleti della La Marmora hanno tenuto alto il nome della La Marmora, come fanno da sempre ed hanno portato i colori dell’Italia ancora una volta sul podio europeo. Martina Tomba si è laureata Campionessa Europea nei 52 kg e Francesco Verrengia medaglia di bronzo nei 66 kg. A queste due medaglie sperate ed ottenute contro avversari di grande valore, si è aggiunta la ciliegina sulla torta nella gara a squadre che ha concluso il Campionato in cui l’Italia, grazie all’apporto dei nostri due atleti, è giunta terza.