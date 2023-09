Andrea Mazzola, pattinatore biellese premiato in combinata alla gara CNO

Ancora riconoscimenti per ottime prestazioni di gara agli atleti della Bi Roller Pattinaggio Biella che, nello scorso weekend, sono stati impegnati nel “7’ Memorial Antonio Rocchetta” a Cardano al Campo.

Il migliore atleta biellese della due giorni, premiato in combinata come 9’ in classifica, è stato Andrea Mazzola, categoria Ragazzi, che nella giornata di domenica ha conquistato due posizioni di pregio facendosi notare in una categoria molto numerosa: nella gara lunga 2000 metri a punti ha preso un punto e si e’ aggiudicato un ottimo 8’ posto e nella gara sprint e’ arrivato 10’ in classifica. Molto bravi anche gli altri pattinatori che si sono distinti nelle singole gare. Il sabato hanno gareggiato Saverio Valli nella massima categoria dei Senior, per gli Junior Susanna Rocchetti, 2’ posizione nella gara 5000 metri a punti e 10’ nella gara sprint e Achille Sangiorgi, 7’ posto in entrambe le gare, lunga e corta.

La domenica, oltre a Andrea Mazzola, hanno gareggiato Annibale Sangiorgi che ha conquistato un 9’ posto nel giro sprint e una 15’ posizione nella 3000 metri a punti e Michele Rocchetti, 10’ nella gara lunga e 15’ nella sprint. Complimenti a tutti gli atleti Bi Roller che, di settimana in settimana, conciliando studio, sport e partecipazione alla vita associativa, guidati dagli allenatori Federica Ugliengo, Guglielmo Sangiorgi, Martina Loss Robin, Elisa Montangero portano avanti il sogno agonistico con grande impegno. La stagione agonistica, infatti, non e’ ancora finita e, anzi, gli impegni che restano sono di alto livello: domenica prossima i pattinatori biellesi saranno impegnati a Cremona, poi sara’ la volta di Biella e nella prima domenica di ottobre il Circuito Nord Ovest si chiuderà con il trofeo organizzato dalla società dei pattinatori di Giussano.

Proprio alla gara di Biella in calendario tra una decina di giorni è necessario dedicare qualche riga: sabato 23 e domenica 24 settembre è in programma il “1’ Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna”, una due giorni di gare organizzate dalla stessa Bi Roller in collaborazione con Oasi Zegna che si svolgeranno a Bielmonte: ci saranno una doppia cronoscalata in salita dal Bocchetto Sessera a Bielmonte (prima la gara federale e poi di seguito la promozionale), una discesa con i paletti promozionale che coinvolgera’ altre discipline sportive (mountain bike e sci club), una gara promozionale sprint in salita. Alla domenica le gare del circuito CNO per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi12, Ragazzi e Allievi. In contemporanea, nei due giorni, a bordo pista a Bielmonte si svolgerà il Roller Day nazionale Fisr per consentire a chi vuole di provare gratuitamente i pattini.

Sono molti gli sponsor locali e anche di fuori territorio a sostegno dell’evento piu’ importante di pattinaggio a rotelle mai organizzato nel Biellese che rientra nel progetto sportivo “Terre della Lana” e che, secondo gli intenti espressi da Federica Ugliengo, Presidente Bi Roller, “vorremmo diventasse un appuntamento annuale a cui accorrono atleti da tutta Italia. La gara è unica per le caratteristiche che la contraddistinguono: la tipologia di competizione di cronoscalata e l’altitudine e siamo certi che potrebbe attirare moltissimi appassionati delle rotelle nel Biellese. Già in questa prima edizione, a una settimana dalla chiusura delle iscrizioni, i numeri dei partecipanti delle diverse categorie sono significativi”.

Per l’importantissimo supporto fornito all’organizzazione dell’evento, Bi Roller ringrazia Gabba Salumi, Massera, Naturalia, Laureatana, Sellmat, Menabrea, De Mori, Comunita’ Montana Valle Cervo, Fila Museum, Vesmaco. Intanto, lo staff Bi Roller lavora a pieno ritmo su tutti i fronti e, mentre partono i corsi, proseguono le promozioni per far conoscere a sempre piu’ giovani lo sport del pattinaggio. Ecco un riepilogo dei prossimi appuntamenti: sabato 16, dalle 9,30 alle 11 si svolgerà l’open day Bi Roller a Biella presso il campo da basket di Piazza del Monte in Riva che dara’ il via ai corsi cittadini; nel pomeriggio in occasione della Festa dello sport di Borgosesia, Bi Roller promuoverà il corso di avviamento all’hockey che si terrà a Borgosesia e che partirà dalla settimana successiva.

Sabato 23 a Biella in piazza Martiri della Libertà, in occasione della Festa dello Sport, dalle 9 alle 18, si potrà nuovamente provare gratuitamente a pattinare allo stand Bi Roller e nella stessa mattina, dalle 10 alle 11,30 si svolgerà l’open day del pattinaggio alla pista di Pernate (Novara) che darà il via ai corsi anche in quella località. Lunedì 25 settembre dalle 17 alle 18,30 si svolgerà l’open day a Cavaglià presso la palestra delle scuole elementari e, infine, sabato 30 settembre Bi Roller sarà presente con la prova gratuita dei pattini alla Festa dello sport di Torrazzo. Insomma, tanti appuntamenti per provare uno sport poco conosciuto e molto divertente. Per info sulle tante soluzioni che Bi Roller offre, contattare la segreteria al 3755641117.